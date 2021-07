Coronavirus in Italia, il bollettino del 26 luglio: 3.117 nuovi casi, i morti sono 22 (Di lunedì 26 luglio 2021) sono 3.117 i nuovi contagi di Covid-19 in Italia (ieri 4.743), a fronte di 88.247 tamponi giornalieri effettuati (ieri 176.653). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,5% (ieri 2,7%). sono 22 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive sono 182 (+4), con 11 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge dal bollettino del ministero della Salute del 26 luglio sulla situazione Coronavirus in Italia (AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ... Leggi su tg24.sky (Di lunedì 26 luglio 2021)3.117 icontagi di Covid-19 in(ieri 4.743), a fronte di 88.247 tamponi giornalieri effettuati (ieri 176.653). La percentuale di positivi considerando il totale dei tamponi è al 3,5% (ieri 2,7%).22 le vittime registrate in un giorno. Le terapie intensive182 (+4), con 11ingressi nelle ultime 24 ore. È questo il quadro che emerge daldel ministero della Salute del 26sulla situazionein(AGGIORNAMENTI LIVE - SPECIALE - LA SITUAZIONE IN ...

