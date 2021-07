Coronavirus | il bollettino del 26 luglio

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – Come riportato dal Ministero della Salute, nelle ultime 24 ore le persone trovate positive al tampone sono state 3.117, che portano il totale dei contagi da inizio epidemia a 4.320.530. Da ieri, il numero delle persone attualmente positive al virus è aumentato di 1.979 unità, quindi al momento risultano positive 68.236 persone. Di questi, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 182. Le persone ricoverate con sintomi lievi sono 1.512, mentre le persone in isolamento domiciliare con sintomi lievi o senza sintomi sono 66.542. Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati 22 decessi, che portano il totale delle persone scomparse da inizio epidemia a 127.971. Da ieri si ...

Commenta per primo Il Ministero della Salute rende noto il bollettino sulla situazione coronavirus in Italia: sono 3.117 i nuovi casi a fronte di 88.247 tamponi eseguiti, i tasso di positività sale al 3,5%. Sono 22 i decessi nelle ultime 24 ore, sale il conto dei ricoveri. Oggi (lunedì 26 luglio) il bollettino regionale registra 20 nuovi casi di coronavirus; 14 a Trieste, uno a Udine, 3 a Pordenone, più due che si riferiscono a persone che vivono fuori regione.