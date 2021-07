Coronavirus, Figliuolo: l'obiettivo è tutti a scuola in presenza (Di lunedì 26 luglio 2021) "L'obiettivo finale della campagna vaccinale sul fronte scuola è portare tutti in presenza. Ne va del benessere personale e sociale dei nostri ragazzi. Non possiamo permetterci un altro anno come ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021) "L'finale della campagna vaccinale sul fronteè portarein. Ne va del benessere personale e sociale dei nostri ragazzi. Non possiamo permetterci un altro anno come ...

Advertising

Marisab79879802 : RT @Libero_official: A #Torino i #novax contestano il generale #Figliuolo a suon di 'Norimberga' e i 'Bambini non sono cavie' #Vaccini #Cor… - Affaritaliani : Coronavirus, Figliuolo: l'obiettivo è tutti a scuola in presenza - Lunadargento5 : RT @Libero_official: A #Torino i #novax contestano il generale #Figliuolo a suon di 'Norimberga' e i 'Bambini non sono cavie' #Vaccini #Cor… - Grunf62 : RT @Libero_official: A #Torino i #novax contestano il generale #Figliuolo a suon di 'Norimberga' e i 'Bambini non sono cavie' #Vaccini #Cor… - InvictusNon : RT @Libero_official: A #Torino i #novax contestano il generale #Figliuolo a suon di 'Norimberga' e i 'Bambini non sono cavie' #Vaccini #Cor… -