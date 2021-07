Coronavirus, 3.117 nuovi casi con 88mila test. Ricoverati con sintomi: +120. I morti sono 22 (Di lunedì 26 luglio 2021) sono 3.117 i nuovi casi di infezione da Sars-Cov-2 accertati in Italia nelle ultime 24 ore tra gli 88.247 tamponi effettuati, di cui 39.856 test antigenici rapidi. L’incidenza, a causa del basso numero di test, schizza quindi al 3,5%. Sul fronte degli ospedali da segnalare il saldo ingressi-uscite nei reparti di area medica: +120 Ricoverati con sintomi rispetto a domenica. Reggono invece le terapie intensive con 4 posti letto in più occupati e 11 ingressi in un giorno. I morti sono 22, ma come segnalato da Lazio e Calabria ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021)3.117 idi infezione da Sars-Cov-2 accertati in Italia nelle ultime 24 ore tra gli 88.247 tamponi effettuati, di cui 39.856antigenici rapidi. L’incidenza, a causa del basso numero di, schizza quindi al 3,5%. Sul fronte degli ospedali da segnalare il saldo ingressi-uscite nei reparti di area medica:conrispetto a domenica. Reggono invece le terapie intensive con 4 posti letto in più occupati e 11 ingressi in un giorno. I22, ma come segnalato da Lazio e Calabria ...

Advertising

FabiParraguezM : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 luglio: 3.117 nuovi casi e 22 morti - danieledv79 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 luglio: 3.117 nuovi casi e 22 morti - fanpage : Il bollettino #COVID19 del #26luglio - MediasetTgcom24 : Covid, in Italia 3.117 nuovi casi con 88.247 tamponi e 22 morti #coronavirus - Ketti61867301 : RT @Corriere: Coronavirus in Italia, il bollettino di oggi 26 luglio: 3.117 nuovi casi e 22 morti -