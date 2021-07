Corona virus: Italia, 68236 attualmente positivi a test (+1979 in un giorno) con 127971 decessi (22) e 4124323 guariti (1114). Totale di 4320530 casi (3117) Dati della protezione civile: effettuati 88297 tamponi. Tasso di positività 3,5 per cento (Di lunedì 26 luglio 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 68236 attualmente positivi a test (+1979 in un giorno) con 127971 decessi (22) e 4124323 guariti (1114). Totale di 4320530 casi (3117) <small class="subtitle">Dati ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 26 luglio 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(22) e).di) ...

Advertising

anodeforcruelty : La mia tiktoker idiota prefe si è presa il corona virus ama come è possibile che eri tutte le sere fuori a ballare… - TommyBrain : #FAKE- La fabbrica delle notizie | Le fake cure del Corona Virus' - IacobellisT : #FAKE- La fabbrica delle notizie | Le fake cure del Corona Virus' - markuspiccolo : @GianlucaPistore @MMmarco0 Direi che imbecille è chi crede che un virus non stabile come il corona, non si diffonda… - masnoticia : #Local Aruba tin 225 caso activo di Corona Virus -