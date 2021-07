Corbo | Il Napoli ha bisogno di vendere prima di acquistare Ricordatevi di Zanoli e Folorunsho!

(Di lunedì 26 luglio 2021) Antonio, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”. Ecco quanto evidenziato: "Penso che ildebba procedere alla vendita eventuale di alcuni giocatori. Se alcuni sono contesi bisognaprocedere a. Se dovessi suggerire alcercherei di fare qualche scambio, per rigenerare un po' di entusiasmo. Ci sono giocatori stanchi e usurati. Quindiscambi e vendite e poi acquisti. Se un allenatore crede in un giocatore e un calciatore nel suo tecnico si possono ottenere risultati incredibili. Io ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Corbo: 'Suggerirei al Napoli di fare prima scambi e vendite e poi gli acquisti' - susydigennaro : RT @napolimagazine: MERCATO - Corbo: 'Suggerirei al Napoli di fare prima scambi e vendite e poi gli acquisti' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Corbo: 'Suggerirei al Napoli di fare prima scambi e vendite e poi gli acquisti' - napolimagazine : MERCATO - Corbo: 'Suggerirei al Napoli di fare prima scambi e vendite e poi gli acquisti' - apetrazzuolo : MERCATO - Corbo: 'Suggerirei al Napoli di fare prima scambi e vendite e poi gli acquisti' -

Ultime Notizie dalla rete : Corbo Napoli

Newscalcio . A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto il giornalista di Repubblica, Antonio. Ecco le sue dichiarazioni. Antoniosul'Gli allenatori delche si vogliono incatenare per trattenere i big? Io devo dar ragione a De Laurentiis: Koulibaly ha un contratto, l'ha firmato . A volte vogliamo creare ...Ricordo che c'erano più di 1500 persone agli allenamenti' A Radio Marte nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live' è intervenuto Antonio, giornalista, par parlare del, dell'umore ...La 24 a edizione del Premio Amnesty nella sezione Emergenti ha visto trionfare Napoli: a Blindur con il brano “3000x” è andato il premio assoluto e a Donix con “Siriana” quello della critica, in una f ...La XXIV edizione del Premio Amnesty nella sezione Emergenti ha visto trionfare Napoli: a Blindur con il brano ‘3000x’ è andato il premio assoluto e a Donix con ‘Siriana’ quello della critica, in una f ...