Convocati Roma per il Portogallo: quattro assenti per Mourinho

La Roma ha diramato la lista dei Convocati per il ritiro in Portogallo: assenti Cristante, Spinazzola, Vina e Florenzi La Roma ha diramato la lista dei Convocati per il ritiro in Portogallo. assenti Cristante, Spinazzola, Vina e Florenzi. Portieri: Boer, Fuzato, Rui Patricio. Difensori: Calafiori, Ibanez, Karsdorp, Kumbulla, Mancini, Reynolds, Smalling. Centrocampisti: Bove, Ciervo, Darboe, Diawara, Mkhitaryan, Pellegrini, Tripi, Veretout, Villar, Zalewski, Zaniolo. Attaccanti: Dzeko, El Shaarawy, Borja Mayoral, Perez.

