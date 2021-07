Convertito in legge il decreto sulle misure per l’emergenza Covid: i bonus nel dettaglio (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiApprovata definitivamente dal Senato il 22 luglio 2021 la Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Nell’attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ecco una sintesi di alcune delle misure previste: – Proroga 2022 bonus riqualificazione alberghi; – bonus sanificazione e Dpi aziende fino ad agosto 2021; – Estensione indennità lavoratori ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiApprovata definitivamente dal Senato il 22 luglio 2021 la Conversione in, con modificazioni, del25 maggio 2021, n. 73, recanteurgenti connesse alda-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. Nell’attesa della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale ecco una sintesi di alcune dellepreviste: – Proroga 2022riqualificazione alberghi; –sanificazione e Dpi aziende fino ad agosto 2021; – Estensione indennità lavoratori ...

