Contagio al ritiro spirituale: 10 infetti, gli altri in quarantena. Casi +126% in 7 giorni (Di lunedì 26 luglio 2021) Con gli scherzi da prete hanno di sicuro un'antica dimestichezza, con quelli da Covid molto meno. Ma da uomini, e donne, di fede non si sono spaventati più di tanto. E sono passati automaticamente dal ... Leggi su lanazione (Di lunedì 26 luglio 2021) Con gli scherzi da prete hanno di sicuro un'antica dimestichezza, con quelli da Covid molto meno. Ma da uomini, e donne, di fede non si sono spaventati più di tanto. E sono passati automaticamente dal ...

Advertising

qn_lanazione : Anghiari, contagio al ritiro spirituale: 10 infetti, gli altri in quarantena. Casi +126% in 7 giorni - pietropiovani : @OManBad22 @Gabriele_Vernuz Quando la discussione arriva al 'dai ragazzi' e al 'minimo di onestà intellettuale' io… - Trentin0 : IL CONTAGIO - Prato allo Stelvio, altri quattro positivi nel ritiro dello Spezia. In totale finora contagiati 11 gi… - Trentin0 : IL CONTAGIO - Lodrone, sette calciatori del Bari positivi nel ritiro: sono stati posti in isolamento. - TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: #Focolaio #Covid nel ritiro dello #Spezia #calcio. Il contagio potrebbe essere partito da 2 giocatori no vax. Rientrati… -