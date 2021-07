Concorsopoli in Regione Lazio, le accuse della presidente di commissione (Fdi): “In 29 su 44 tra candidati ad Allumiere senza requisiti” (Di lunedì 26 luglio 2021) La maggior parte degli assunti (29 su 44) nell’ambito del concorso del Comune di Allumiere, risorse da cui ha attinto anche la Regione Lazio, non aveva requisiti sufficienti per l’assunzione. È questa la conclusione del ciclo di audizioni che si sono tenute sul caso Concorsopoli alla Regione Lazio nell’ambito della commissione Trasparenza, presieduta da Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia. La reLazione proposta dalla presidente, e che ora è al vaglio dei commissari, raccoglie estratti delle audizioni sul ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) La maggior parte degli assunti (29 su 44) nell’ambito del concorso del Comune di, risorse da cui ha attinto anche la, non avevasufficienti per l’assunzione. È questa la conclusione del ciclo di audizioni che si sono tenute sul casoallanell’ambitoTrasparenza, presieduta da Chiara Colosimo di Fratelli d’Italia. La rene proposta dalla, e che ora è al vaglio dei commissari, raccoglie estratti delle audizioni sul ...

