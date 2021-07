Concorso straordinario per il ruolo, chi supera prova scritta. I risultati (Di lunedì 26 luglio 2021) Concorso straordinario per il ruolo di cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove ordinarie, le commissioni pubblicano i risultati. Esclusioni i docenti che non raggiungono il punteggio di 56/80, la soglia che garantisce il ruolo se si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 26 luglio 2021)per ildi cui al DD n. 510 del 23 aprile 2020 e DD n. 783 dell'08 luglio 2020: concluse le prove ordinarie, le commissioni pubblicano i. Esclusioni i docenti che non raggiungono il punteggio di 56/80, la soglia che garantisce ilse si rientra nel numero dei posti banditi, l'accesso al percorso di abilitazione se collocati oltre tale numero. L'articolo .

