Con Musso e Pezzella l’Atalanta è ancora incompleta: da Demiral a Boga, cosa può succedere (Di martedì 27 luglio 2021) Juan Musso e Giuseppe Pezzella sono i primi due colpi estivi dell’Atalanta, che ha invece ceduto Pierluigi Gollini al Tottenham (prestito di diritto/obbligo di riscatto) e Matteo Ruggeri alla Salernitana (prestito secco). Siamo solo all’inizio. Il mercato dei nerazzurri potrebbe infatti essere ancora ricco di movimenti, ma tutto dipende dalle uscite: se la squadra restasse questa Gian Piero Gasperini avrebbe bisogno solo di un difensore affidabile e di un centrocampista centrale che possa inserirsi nelle rotazioni con de Roon, Freuler e Pasalic. Ma difficilmente non ci saranno uscite prima di martedì 31 agosto. Cristian ... Leggi su bergamonews (Di martedì 27 luglio 2021) Juane Giuseppesono i primi due colpi estivi del, che ha invece ceduto Pierluigi Gollini al Tottenham (prestito di diritto/obbligo di riscatto) e Matteo Ruggeri alla Salernitana (prestito secco). Siamo solo all’inizio. Il mercato dei nerazzurri potrebbe infatti esserericco di movimenti, ma tutto dipende dalle uscite: se la squadra restasse questa Gian Piero Gasperini avrebbe bisogno solo di un difensore affidabile e di un centrocampista centrale che possa inserirsi nelle rotazioni con de Roon, Freuler e Pasalic. Ma difficilmente non ci saranno uscite prima di martedì 31 agosto. Cristian ...

