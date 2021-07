Colpo di mano in Tunisia del presdente Saied che esautora il premier e sospende il Parlamento

(Di lunedì 26 luglio 2021) Forte dell'appoggio dei militari, il capo dello Stato ha preso queste decisioni dopo le proteste antigovernative per la crisi economica e la gestione sanitaria della pandemia

g_valenza : Il colpo di mano che rende ancora più fragile la democrazia tunisina - TaszuC : RT @DomaniGiornale: Nella notte tra domenica e lunedì il presidente della #Tunisia, Kais #Saied, ha congelato le funzioni del parlamento pe… - DomaniGiornale : Nella notte tra domenica e lunedì il presidente della #Tunisia, Kais #Saied, ha congelato le funzioni del parlament… - Gio_Pigatto : Il colpo di mano arriva a dieci anni esatti dalla Rivoluzione dei gelsomini, la prima primavera araba che poi avreb… - Dark_AsTheNight : Mio articolo in cui spiego che cosa sta succedendo in #Tunisia: dalle #proteste al colpo di mano di #KaisSaied -

Forte dell'appoggio dei militari, il capo dello Stato ha preso queste decisioni dopo le proteste antigovernative per la crisi economica e la gestione sanitaria della pandemia