Colosseo-Fori Imperiali, arrestati due ladri durante controlli (Di lunedì 26 luglio 2021) Roma – Proseguono su tutto il territorio della Capitale le attività di controllo preventivo messe in campo dai Carabinieri, finalizzate ad arginare i fenomeni di illegalità diffusa, abusivismo o degrado. Nella zona turistica compresa tra piazza Venezia, via dei Fori Imperiali e Colosseo, i Carabinieri del Comando Roma piazza Venezia hanno sanzionato 5 persone – 4 cittadini del Bangladesh e un cittadino del Pakistan – sorpresi in strada a vendere merce senza la prevista autorizzazione. I militari hanno sequestrato decine di bottigliette d'acqua che i venditori stavano proponendo a passanti e turisti. Nei loro confronti sono scattate le ...

Ultime Notizie dalla rete : Colosseo Fori Successo di Basso - Granai al Rally di Roma Capitale La gara e' partita da Castel Sant'Angelo, ha attraversato in parata il centro di Roma passando davanti al Colosseo, ai Fori Imperiali e al Vittoriano ed ha poi dato vita alla esclusiva prova ...

Antico Vinaio Roma, la nuova apertura di Tommy Mazzanti Per gli incontentabili che non vogliono rinunciare alla tipica schiacciata calda di Firenze nemmeno godendosi un tramonto sui Fori Imperiali o sul Colosseo. O per chi vuole scoprire uno dei cibi più tipici della Toscana pur rimanendo a Roma. All'Antico Vinaio apre a Roma, l'ufficialità è arrivata dal titolare Tommaso Tommy ...

Crugnola e Ometto in testa nel Rally Roma Capitale Una partenza spettacolare nel cuore della citta' nella prima giornata del Rally di Roma Capitale 2021, che ha preso il via nel segno di Andrea Crugnola e Pietro Ometto, in testa dopo la suggestiva pro ...

