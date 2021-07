Collatino | vasto incendio in via Salviati | evacuati ristorante e baraccopoli

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 26 luglio 2021) Roma –ieri alle 16.50 in viaa Roma, nell’area compresa tra l’ufficio immigrazione e la zona di Grotte di Gregna e tra via Collatina e il tronchetto della A24. All’interno dell’area coinvolta dalle fiamme c’erano diverse baracche abusive, dalle quali sono state sgomberate circa 20 persone. Evacuato anche il‘La Pampa’, per un totale di 40 persone e 2 cavalli. Le strutture non sarebbero state interessate dalle fiamme. Nell’area anche uno sfasciacarrozze con all’interno circa 100 carcasse di auto, andato completamente distrutto. Tre persone sono state medicate perché lievemente ...