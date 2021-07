CNH Industrial, stabilimento FPT Industrial di Bourbon-Lancy ottiene la certificazione Gold Level (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Lo stabilimento di produzione di motori FPT Industrial di Bourbon-Lancy, in Francia, ha ottenuto la certificazione Gold Level nell’ambito del programma World Class Manufacturing (WCM). Bourbon-Lancy diventa così il terzo stabilimento CNH Industrial, dopo quelli IVECO di Madrid e Valladolid in Spagna, ad acquisire tale status. Lo stabilimento è specializzato nella fabbricazione della gamma di motori Cursor, che consta di ben 77 varianti ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 26 luglio 2021) (Teleborsa) – Lodi produzione di motori FPTdi, in Francia, ha ottenuto lanell’ambito del programma World Class Manufacturing (WCM).diventa così il terzoCNH, dopo quelli IVECO di Madrid e Valladolid in Spagna, ad acquisire tale status. Loè specializzato nella fabbricazione della gamma di motori Cursor, che consta di ben 77 varianti ...

