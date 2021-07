Clima, Draghi: “A Cop26 per accordo ambizioso” (Di lunedì 26 luglio 2021) “La Presidenza italiana del G20 ha individuato le priorità per migliorare la sicurezza alimentare globale. Tra queste, l’impatto negativo dei cambiamenti Climatici sarà al centro della Cop26 che l’Italia presiede con il Regno Unito. L’impatto negativo nelle tendenze delle precipitazioni, con la siccità, la desertificazione, aumenteranno esponenzialmente, a meno che non ci adegueremo. A Cop26, a Glasgow, vogliamo raggiungere un accordo ambizioso sul Clima”. Così il presidente del Consiglio Mario Draghi, intervenendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi Alimentari delle ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 26 luglio 2021) “La Presidenza italiana del G20 ha individuato le priorità per migliorare la sicurezza alimentare globale. Tra queste, l’impatto negativo dei cambiamentitici sarà al centro dellache l’Italia presiede con il Regno Unito. L’impatto negativo nelle tendenze delle precipitazioni, con la siccità, la desertificazione, aumenteranno esponenzialmente, a meno che non ci adegueremo. A, a Glasgow, vogliamo raggiungere unsul”. Così il presidente del Consiglio Mario, intervenendo al Pre-Vertice del Summit sui Sistemi Alimentari delle ...

