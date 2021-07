Clima di odio attorno alle carceri. Lancio di molotov nel parcheggio di Rebibbia distrugge le auto di due agenti (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo le tensioni nelle carceri di qualche mese fa, scoppia un caso a Rebibbia dove le auto private di due agenti della Polizia Penitenziaria, in servizio nella sezione femminile del penitenziario di Roma, sono state bruciate con un Lancio di molotov nel parcheggio del carcere. A denunciare l’accaduto, su cui è già stata aperta un’indagine dalla Procura di Roma, è il sindacati Sappe che esprime “solidarietà alle due colleghe” ed auspica che si faccia luce sul “grave e inquietante episodio”. In particolare, si legge nel comunicato, “va ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 26 luglio 2021) Dopo le tensioni nelledi qualche mese fa, scoppia un caso adove leprivate di duedella Polizia Penitenziaria, in servizio nella sezione femminile del penitenziario di Roma, sono state bruciate con undineldel carcere. A denunciare l’accaduto, su cui è già stata aperta un’indagine dalla Procura di Roma, è il sindacati Sappe che esprime “solidarietàdue colleghe” ed auspica che si faccia luce sul “grave e inquietante epis”. In particolare, si legge nel comunicato, “va ...

