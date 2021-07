Claudia Gerini per ora non vuole vaccinarsi: ecco le sue motivazioni (Di lunedì 26 luglio 2021) Claudia Gerini ha fatto sapere di non voler vaccinarsi (almeno per adesso) e ha poi esposto i problemi di salute che ha avuto in passato e che le impedirebbero l’inoculazione del preparato anti Covid-19. ecco che cosa ha detto. Il vaccino anti Covid-19 è uno degli argomenti più chiacchierati del momento, specialmente dopo l’introduzione del Green Pass. Sull’argomento è intervenuta anche Claudia Gerini che, al “Filming Italy Sardegna Festival”, si è lasciata andare in alcune considerazioni personali sul vaccino, rivelando i motivi per cui – per ora – non si sottoporrà ... Leggi su formatonews (Di lunedì 26 luglio 2021)ha fatto sapere di non voler(almeno per adesso) e ha poi esposto i problemi di salute che ha avuto in passato e che le impedirebbero l’inoculazione del preparato anti Covid-19.che cosa ha detto. Il vaccino anti Covid-19 è uno degli argomenti più chiacchierati del momento, specialmente dopo l’introduzione del Green Pass. Sull’argomento è intervenuta ancheche, al “Filming Italy Sardegna Festival”, si è lasciata andare in alcune considerazioni personali sul vaccino, rivelando i motivi per cui – per ora – non si sottoporrà ...

