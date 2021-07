Claudia Gerini, parole d’amore su Instagram: “Amo questa persona” FOTO (Di lunedì 26 luglio 2021) La sempre affascinante Claudia Gerini rivolge una dedica profonda ad un’altra donna. L’attrice esce allo scoperto sui social. Qualche giorno fa lei aveva speso parole al miele per il suo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 26 luglio 2021) La sempre affascinanterivolge una dedica profonda ad un’altra donna. L’attrice esce allo scoperto sui social. Qualche giorno fa lei aveva spesoal miele per il suo… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

Adnkronos : Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid - HuffPostItalia : Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' - FranAltomare : Claudia Gerini, attrice. Coltiva nel tempo libero l'hobby della virologia, con scarsi risultati. #vaccinatevi - gustavozunzi : @HuffPostItalia sul serio siete andati ad intervistare CLAUDIA GERINI per chiederle cosa pensa del vaccino??? a qua… - Renato02030253 : RT @Gabbiacane: La disonestà intellettuale dei vaccinisti. Claudia #Gerini: non mi fido del vaccino = chi è lei per esprimere opinioni sul… -