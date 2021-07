Claudia Gerini: “Mia figlia diciassettenne si è vaccinata ma io no. Non è che io sia contraria ma sono molto timorosa. È un vaccino d’emergenza” (Di lunedì 26 luglio 2021) Ci sono volti noti che hanno condiviso la propria vaccinazione sui social per sensibilizzare e spingere la campagna, altri vip che hanno scelto di vaccinarsi vivendo il tutto in maniera privata e c’è anche chi ancora non si è vaccinato non nascondendo i propri dubbi. In quest’ultima categoria rientra Claudia Gerini che al Filming Sardegna Festival di Santa Margherita di Pula, di cui è presidente onoraria, dopo parlato dei suoi impegni cinematografici si è espressa così sul tema: “Non sono vaccinata. Non è che io sia contraria ma sono molto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 26 luglio 2021) Civolti noti che hanno condiviso la propria vaccinazione sui social per sensibilizzare e spingere la campagna, altri vip che hanno scelto di vaccinarsi vivendo il tutto in maniera privata e c’è anche chi ancora non si è vaccinato non nascondendo i propri dubbi. In quest’ultima categoria rientrache al Filming Sardegna Festival di Santa Margherita di Pula, di cui è presidente onoraria, dopo parlato dei suoi impegni cinematografici si è espressa così sul tema: “Non. Non è che io siama...

Advertising

Adnkronos : Claudia #Gerini: 'Non sono vaccinata, mi spaventa vaccino sperimentale'. #covid - HuffPostItalia : Covid, Claudia Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale' - repubblica : Claudia Gerini: 'Non ho ancora fatto il vaccino, Non sono contraria ma ho paura' - Giusepp60921070 : RT @angelo_falanga: ecco a voi un'altra stronza.... Gerini: 'Non sono vaccinata. Mi spaventa molto un vaccino approvato in via emergenziale… - jobwithinternet : RT @alexbardi22: @MRambo29 @LaFranci27 In un'esercito di servi, qualche mosca bianca che non si piega ai diktat del regime, fortunatamente… -