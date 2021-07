Clamoroso il Manchester City è di nuovo nei guai con il fair-play finanziario (Di lunedì 26 luglio 2021) Ogni anno nel Mondo del calcio girano cifre astronomiche, con miliardi di euro che movimento il calciomercato e non solo. Dietro a una squadra di calcio infatti ci sono spese pazzesche, già a partire dalle categorie minori, figuriamoci nelle serie maggiori. Sicuramente però nei top campionati il rientro economico e le entrate in favore delle proprietà sono di grande valore. Molte squadre nel corso degli ultimi anni sono state indagate dalla UEFA per violazioni sui bilanci, con l’organizzazione europea che ha preso vari provvedimenti contro queste società. Il Manchester City è di nuovo nei guai, dopo essere già stato ... Leggi su sport.periodicodaily (Di lunedì 26 luglio 2021) Ogni anno nel Mondo del calcio girano cifre astronomiche, con miliardi di euro che movimento il calciomercato e non solo. Dietro a una squadra di calcio infatti ci sono spese pazzesche, già a partire dalle categorie minori, figuriamoci nelle serie maggiori. Sicuramente però nei top campionati il rientro economico e le entrate in favore delle proprietà sono di grande valore. Molte squadre nel corso degli ultimi anni sono state indagate dalla UEFA per violazioni sui bilanci, con l’organizzazione europea che ha preso vari provvedimenti contro queste società. Ilè dinei, dopo essere già stato ...

JuventusUn : Addio #Juventus, scambio clamoroso con #Guardiola! I DETTAGLI? - _Angelo_87_ : @MatthijsPog diciamo che succede qualcosa di clamoroso e Pogba torna alla Juve. Settimana prossima dovrebbe essere… - sportli26181512 : Clamoroso Man City: 187 milioni per Kane e super contratto per l'attaccante: Il Manchester City all'assalto di Harr… - lojoviciano : @ZekRamon ?? Clamoroso in Premier League: un calciatore 31enne tesserato dell’Everton è stato arrestato il 16 luglio… - lojoviciano : @ildpaa ?? Clamoroso in Premier League: un calciatore 31enne tesserato dell’Everton è stato arrestato il 16 luglio d… -

Ultime Notizie dalla rete : Clamoroso Manchester Clamoroso Rooney, sul web i selfie di ragazze seminude con lui... L'ex asso del Manchester United e attuale manager del Derby County, 35 anni, ha festeggiato in un locale in compagnia di alcune ragazze tra le quali la modella di Snapchat Tayler Ryan . Rooney è stato immortalato ...

Tokyo 2020, taekwondo: Dell'Aquila primo oro italiano ... dimostrando di essere un talento clamoroso. Alza subito l'asticella e ai Mondiali di Muju, a soli ... Agli ultimi Mondiali disputati prima della pandemia, quelli di Manchester del 2019, prende una ...

Clamoroso Rooney, sul web i selfie di ragazze seminude con lui... Corriere dello Sport Clamoroso Rooney, sul web i selfie di ragazze seminude con lui... L'attuale tecnico del Derby County si è guadagnato l'attenzione dei tabloid: si è addormentato in un locale e le foto sono finite sul web ...

Buffon fa un annuncio clamoroso: a 43 anni torna in Nazionale? Gigi Buffon, nonostante i suoi 43 anni è pronto a sognare nuovamente un Mondiale. Il portiere spera nella convocazione di Mancini.

L'ex asso delUnited e attuale manager del Derby County, 35 anni, ha festeggiato in un locale in compagnia di alcune ragazze tra le quali la modella di Snapchat Tayler Ryan . Rooney è stato immortalato ...... dimostrando di essere un talento. Alza subito l'asticella e ai Mondiali di Muju, a soli ... Agli ultimi Mondiali disputati prima della pandemia, quelli didel 2019, prende una ...L'attuale tecnico del Derby County si è guadagnato l'attenzione dei tabloid: si è addormentato in un locale e le foto sono finite sul web ...Gigi Buffon, nonostante i suoi 43 anni è pronto a sognare nuovamente un Mondiale. Il portiere spera nella convocazione di Mancini.