Cinema in lutto. Dramma durante gita in barca, l’attore muore a 65 anni dopo un malore (Di lunedì 26 luglio 2021) l’attore famoso per aver preso parte a film cult come ‘Il gladiatore‘ e ‘Braveheart‘, è morto durante un’escursione in barca. Un malore improvviso in una giornata di relax, i soccorsi immediati, ma per l’attore non c’è stato niente d fare. A dare la notizia, l’entourage dell’attore, ancora incredulo: “È difficile da credere…l’improvvisa morte di un attore internazionale con cui collaboravamo, una persona onesta, un ottimo attore, un vero amico, il mio caro amico, ci addolora enormemente. È sempre stato un onore essere il tuo agente. Auguro coraggio a tua moglie, la casa Denise ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)famoso per aver preso parte a film cult come ‘Il gladiatore‘ e ‘Braveheart‘, è mortoun’escursione in. Unimprovviso in una giornata di relax, i soccorsi immediati, ma pernon c’è stato niente d fare. A dare la notizia, l’entourage del, ancora incredulo: “È difficile da credere…l’improvvisa morte di un attore internazionale con cui collaboravamo, una persona onesta, un ottimo attore, un vero amico, il mio caro amico, ci addolora enormemente. È sempre stato un onore essere il tuo agente. Auguro coraggio a tua moglie, la casa Denise ...

Advertising

cristinascat10 : RT @elisa_m97: Non sono una sceneggiatrice né un’esperta di cinema, ma io ancora non ho elaborato questo lutto. Per me la morte del conte F… - ReTwitStorm_ita : #Cinema in #Lutto, #Addio alla ‘#Venere #Tascabile’. La sua #Bellezza #Unica nel mondo dello spettacolo… - elisa_m97 : Non sono una sceneggiatrice né un’esperta di cinema, ma io ancora non ho elaborato questo lutto. Per me la morte de… - infoitcultura : Lutto nel mondo del cinema a luci rosse: si è spento a 29 anni - positanonews : #Apertura #Condoglianzenecrologilutto #Copertina #lutto Meta, ci lascia il 92enne Giovanni di Palma (ex maschera de… -