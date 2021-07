Cina | Sisci | “Cresce tensione con Usa | questione centrale per Italia con G20”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Un “buco nell’acqua” che prelude a un “aumento delle tensioni”. Francesco, sinologo, professore di geopolitica alla Luiss, legge così i colloqui di Tianjin trae Stati Uniti dopo quelli di marzo in Alaska, il primo faccia a faccia tra i vertici delle due potenze nell’era Biden, e in vista del summit dei capi di Stato e di governo del G20 di fine ottobre a Roma. Un appuntamento da cui potrebbe emergere una “spaccatura” sullacinese, che porterebbe direttamente in, nella politica interna, la centralità del dossier. A Tianjin “americani e cinesi si sono detti a vicenda tutte le cose che non vanno ...

Per Francesco, sinologo, editorialista ed ex corrispondente de La Stampa in, "questi giochi olimpici si tengono all'ombra di mille controversie, la prima di tutte quella in atto con la ..."Questione delicata tra 'controllo' e 'assimilazione forzata' e confine con l'India" "Il significato è riaffermare l'appartenenza del Tibet alla". Francesco, sinologo, professore di geopolitica alla Luiss, legge così la visita di Xi Jinping sul 'tetto del mondo', in quella che è ufficialmente una "regione autonoma" della, ...Guadare Xi Jinping fa una visita senza preavviso in Tibet Jiang Zemin è stato l'ultimo presidente in carica a visitare ufficialmente il Tibet nel 1990. Nyingchi è anche il luogo in cui la Cina sta cos ...