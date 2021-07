Ciclismo | Olimpiadi Tokyo Marco Villa su Filippo Ganna | “Si sta dedicando solo alla crono”

Leggi su oasport

(Di lunedì 26 luglio 2021) Manca poco più di un giorno e mezzoprova ametro delsu strada dei Giochi Olimpici di; dopo la gara in linea in cui Richard Carapaz ha vinto la medaglia d’oro e l’Italia non è riuscita ad essere protagonista fino in fondo, le nostre speranze sono riposte sul campione di specialità. Il portacolori della Ineos-Grenadiers si sta preparando per il 28 luglio per i 44,2 chilometri che assegneranno la medaglia olimpica. Per gli oltre 800 metri di dislivello,non è il favorito d’obbligo della corsa: Wout van Aert è in condizione ...