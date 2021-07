Ciclismo femminile, Cecilie Ludwig sulla prova alle Olimpiadi: “Uno schifo. Che cavolo facevano le grandi squadre?” (Di lunedì 26 luglio 2021) Una gara assurda, uno schema tattico da rivedere, praticamente per tutte le squadre. Ad imporsi nella prova in linea del Ciclismo su strada al femminile alle Olimpiadi di Tokyo, non con poca sorpresa, è stata l’austriaca Anna Kiesenhofer, in fuga sin dal mattino. Tutte le compagini sono state a guardare, lasciando il compito dell’inseguimento sulle spalle dell’Olanda, che ha preferito conservare energie. Tanto nervosismo in gruppo. A sottolinearlo è una delle papabili al podio, la danese Cecilie Uttrup Ludwig, poi decima: “Ad essere ... Leggi su oasport (Di lunedì 26 luglio 2021) Una gara assurda, uno schema tattico da rivedere, praticamente per tutte le. Ad imporsi nellain linea delsu strada aldi Tokyo, non con poca sorpresa, è stata l’austriaca Anna Kiesenhofer, in fuga sin dal mattino. Tutte le compagini sono state a guardare, lasciando il compito dell’inseguimento sulle spdell’Olanda, che ha preferito conservare energie. Tanto nervosismo in gruppo. A sottolinearlo è una delle papabili al podio, la daneseUttrup, poi decima: “Ad essere ...

Eurosport_IT : ECCOLA LA PRIMA MEDAGLIA DI GIORNATA! ?? Elisa Longo Borghini ci regala il bronzo nella prova in linea femminile di… - Eurosport_IT : 'Come a Rio, 5 anni dopo...anche a Tokyo si prende un altro metallo!' ?? Elisa Longo Borghini ci regala la medaglia… - rtl1025 : ?? Terza medaglia per l'Italia alle Olimpiadi di #Tokyo2020: Elisa Longo Borghini è bronzo nella prova su strada in… - _SofiaL7_ : RT @yleniaindenial: Recap della giornata di oggi ?? ciclismo in linea femminile con Elisa Longo Borghini ?? judo con Odette Giuffrida ?? nei… - _Kanmuru : @RealMarco94 @Fedeshi_ Anche nel ciclismo su pista femminile può uscire la medaglia a quanto so -