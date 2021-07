“Ci hai fatto ridere, ci hai incantati, ci hai emozionato e fatto commuovere”. Lutto nella Tv: addio a Nerina Pieroni (Di lunedì 26 luglio 2021) Il suo ricordo a fine articolo. E' morta Nerina Pieroni, l'81enne che conquistò la giuria di Tu si que vales con la sua musica. nella residenza per anziani Chianoc di Savigliano, in provincia di Cuneo, è morta Nerina Pieroni a 81 anni. Amava suonare per gli altri ospiti della casa di riposo e con il suo pianoforte aveva conquistato anche i giudici di Tu si que vales, la trasmissione condotta da Maria De Filippi e Gerry Scotti. La professoressa di musica aveva fatto breccia nel cuore della giuria del talent televisivo commuovendo Belen Rodriguez e tutta Italia. Con la ... Leggi su howtodofor (Di lunedì 26 luglio 2021) Il suo ricordo a fine articolo. E' morta, l'81enne che conquistò la giuria di Tu si que vales con la sua musica.residenza per anziani Chianoc di Savigliano, in provincia di Cuneo, è mortaa 81 anni. Amava suonare per gli altri ospiti della casa di riposo e con il suo pianoforte aveva conquistato anche i giudici di Tu si que vales, la trasmissione condotta da Maria De Filippi e Gerry Scotti. La professoressa di musica avevabreccia nel cuore della giuria del talent televisivo commuovendo Belen Rodriguez e tutta Italia. Con la ...

Ultime Notizie dalla rete : hai fatto Lunedì 26 luglio 2021 (Santi Gioacchino e Anna, genitori della beata Vergine Maria) ... 'Fa' per noi un dio che cammini alla nostra testa, perché a Mosè, quell'uomo che ci ha fatto ... Altrimenti, cancellami dal tuo libro che hai scritto!'. Il Signore disse a Mosè: 'Io cancellerò dal mio ...

Amanda Knox twitta: 'Una storia horror? Vacanza - studio in Italia'. È polemica, lei si difende 'Hai scherzato su un episodio in cui una ragazza ha perso la vita', scrive un utente. La replica ... Non ho mai scherzato su quello che Rudy Guede ha fatto a Meredith. Come osi dirmi che non mi è ...

Green Pass, ho fatto oggi la prima dose di vaccino, quando riceverò la certificazione verde? Ecco la risposta Orizzonte Scuola Velasco su Gazzetta: perché si deve festeggiare questa Olimpiade Mi ha fatto molto riflettere la notizia che l’imperatore del Giappone, Naruhito, non abbia voluto usare la parola “celebrazione” per l’apertura dei Giochi Olimpici, per non ferire le persone che stann ...

