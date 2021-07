Chucky | il motto del trailer della serie horror è Uccidi o sarai ucciso

Leggi su movieplayer

(Di lunedì 26 luglio 2021) Il sangue scorre copioso neldi, ritornobambola assassina dai capelli rossi che adesso avdrà unatv a lei dedicata.torna compiere un bagno di sangue nelSyfy/USA Network lanciato nel corso del panel del San Diego Comic-Con@Home. Ilci presenta Jake (Zackary Arthur) mentre fa la conoscenzarossa bambola omicida in vendita in un mercatino di quartiere. Non ci vuole molto prima che il perfino giocattolo torni ai suoi vecchi trucchi lasciandosi dietro una ...