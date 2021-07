Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo, Nikkei +1,02% (Di lunedì 26 luglio 2021) Chiusura in rialzo per la borsa di Tokyo. Il Nikkei ha terminato gli scambi con un guadagno dell'1,2%, a 27.829 punti. 26 luglio 2021 Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 26 luglio 2021)inper ladi. Ilha terminato gli scambi con un guadagno dell'1,2%, a 27.829 punti. 26 luglio 2021

Ultime Notizie dalla rete : Chiusura rialzo Partenza in calo per il future Eurostoxx 50 Dopo una chiusura d'ottava in recupero per Wall Street (migliore dei tre principali indici ... In quel caso si aprirebbe la strada per il test del lato alto del canale che contiene il rialzo dai minimi ...

Big Tech Usa e Piazza Affari: arrivano le trimestrali Bitcoin in rialzo del 10% a 38.200 dollari, sesto giorno consecutivo di guadagni. Amazon ha ... Il leader dei Democratici al Senato, Chuk Schumer aveva in passato promesso una chiusura prima della ...

