Chievo, niente Serie B: ricorso bocciato, sale il Cosenza (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Collegio di Garanzia del Coni non ha corretto la decisione della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) e ha bocciato il ricorso del Chievo , decretando la non ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Collegio di Garanzia del Coni non ha corretto la decisione della Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) e haildel, decretando la non ...

Advertising

NotiziarioC : #ChievoVerona addio professionisti. E nei #dilettanti non potrà ripartire dalla #SerieD - picenooggi : Niente B per il Chievo Verona, gialloblu esclusi. Sarà il Cosenza il primo avversario del Picchio - sportli26181512 : #Chievo, niente #SerieB: ricorso bocciato, sale il #Cosenza: Il Collegio di Garanzia del Coni non ha corretto la de… - Walter32099227 : @perchetendenza Il problema è alla base,società che faranno la fine del Chievo saranno in tante purtroppo,e nessuno… - MomentiCalcio : Niente da fare per il #Chievo: il #Cosenza viene ripescato in B -