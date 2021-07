Chievo escluso, il Collegio di Garanzia respinge il ricorso. Ripescato il Cosenza (Di lunedì 26 luglio 2021) Il Collegio di Garanzia del Coni ha respinto il ricorso del ChievoVerona contro l’esclusione dal campionato di Serie B derivante dalla doppia bocciatura della Covisoc e ratificata dal Consiglio Federale del 15 luglio. A renderlo noto è il sito del Cosenza che adesso verrà Ripescato in serie B. Nella giornata di domani infatti il consiglio federale Figc ratificherà l’esclusione e procederà alla definizione dei nuovi organici. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 26 luglio 2021) Ildidel Coni ha respinto ildelVerona contro l’esclusione dal campionato di Serie B derivante dalla doppia bocciatura della Covisoc e ratificata dal Consiglio Federale del 15 luglio. A renderlo noto è il sito delche adesso verràin serie B. Nella giornata di domani infatti il consiglio federale Figc ratificherà l’esclusione e procederà alla definizione dei nuovi organici. SportFace.

