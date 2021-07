Chiesa, il Liverpool offre 100 milioni di euro per l’attaccante della Juve (Di lunedì 26 luglio 2021) Federico Chiesa potrebbe partire per l’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, l’attaccante della Juventus è nel mirino del Liverpool. Fonte: Facebook L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Juventus Rabiot si ferma in Nazionale: allarme centrocampo per Pirlo Chiesa, l’attaccante è nel mirino del Bayern Monaco. La situazione La Juventus chiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma La Juventus batte il Milan, il ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Federicopotrebbe partire per l’Inghilterra. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb,ntus è nel mirino del. Fonte: Facebook L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti::ntus Rabiot si ferma in Nazionale: allarme centrocampo per Pirloè nel mirino del Bayern Monaco. La situazione Lantus chiude per Morata, Dzeko rimane alla Roma Lantus batte il Milan, il ...

