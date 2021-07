Chic’n Quick – Milano

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 27 luglio 2021)Via Ascanio Sforza, 77 – 20141Tel. 02/89503222 Sito Internet: www.chicn.it Tipologia: Trattoria moderna Prezzi: piatto unico 18/21€, antipasti 17/26€, primi 12/13€, secondi 18/23€, dolci 6/8€ Giorno di chiusura: Domenica OFFERTAAnche quest’anno la trattoria moderna di Sadler si conferma un indirizzo valido per un pranzo diverso dal solito. L’offerta è ben strutturata e comprende sia la scelta à la carte che una formula molto interessante composta da un piatto unico o, in alternativa, 3 assaggi (primo, secondo e dessert) a un prezzo che va dai 18 ai 21 euro. Per il nostro pranzo abbiamo ...