Chiara Ferragni e Fedez in Puglia | il prezzo a notte dell’hotel super lusso

(Di lunedì 26 luglio 2021) Ah, se non ci fossero bisognerebbe inventarli. Ma forse non ci riusciremmo, loro sono unici! Parliamo di, la coppia più social d’Italia, con buona pace di Khaby Lame che avrà più follower, ma forse non ‘influenza’ così tanto i costumi e le opinioni dei suoi seguaci. Per quanto riguarda invece l’influencer e imprenditrice e il marito cantante ogni loro mossa viene solitamente seguita da commenti, dizioni, polemiche e chi più ne ha più ne metta. Da quando, poi, alla famiglia si è aggiunta anche Vittoria, sorellina del piccolo Leone, le occasioni per far festa e quindi pubblicare post sono ...

Advertising

petergomezblog : Eutanasia legale, Fedez e Chiara Ferragni firmano il referendum: “Passo avanti per il nostro Paese, fatelo anche vo… - MauroCapozza : RT @Moonlightshad1: Quando ci fu la polemica su Bonolis e l'aereo privato mi ricordo un esercito di scudi umani difesa del conduttore che '… - legillimens_x : Fedez e Chiara Ferragni ci stanno privando di content su Leo e Vittoria per troppo tempo IMPERDONABILE #ferragnez - pieceleb72 : la bellissima fashion girl Chiara ferragni - commentocosee : RT @wajtforhes: Ma che schifo Chiara Ferragni che sponsorizza Aia, dopo quello che subiscono quei poveri polli. Invece di combattere contro… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiara Ferragni

col jet privato in Puglia/ Ira dei social "L'aereo è iper inquinante" Un incontro fra i due che si è concretizzato nella giornata di sabato, e come detto sopra, testimoniato da un ...è stata travolta da un'ondata di polemiche per essersi recata in vacanza in Puglia a bordo di un jet privato. Tra chi l'ha accusata di scarsa attenzione all'ambiente a chi l'ha ..."Il Pd la smetta di inseguire Fedez e i 5 Stelle. Se abbandona i populisti noi staremo con loro, anche a Siena". Matteo Renzi chiude a Bari la sua due giorni pugliese per presentare il suo libro Contr ...Cha cosa sono il referendum abrogativo e quello costituzionale, chi può chiederli, chi li approva e come partecipare alla consultazione.