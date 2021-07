Chi si occuperà dell’Iraq dopo il ritiro Usa? L’Italia, al comando della Nato (Di lunedì 26 luglio 2021) Finisce l’impegno degli Stati Uniti in Iraq per la lotta allo Stato islamico. Oggi, alla Casa Bianca, la firma sul piano di ritiro da parte del presidente Joe Biden e del primo ministro Mustafa Al-Kadhimi. L’annuncio serve a entrambi: al primo per dare sostanza alla linea di chiusura degli “impegni senza fine” in Medio Oriente, e al secondo per liberarsi dell’immagine di dipendenza dagli Stati Uniti, divenuta scomoda da gennaio 2020, quando il leader iraniano Qassem Soleimani fu ucciso nella capitale irachena. Nel mezzo anche questioni di sicurezza non da poco, considerando i numerosi attacchi alle infrastrutture americane che si sono susseguiti negli ultimi anni. Ma ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) Finisce l’impegno degli Stati Uniti in Iraq per la lotta allo Stato islamico. Oggi, alla Casa Bianca, la firma sul piano dida parte del presidente Joe Biden e del primo ministro Mustafa Al-Kadhimi. L’annuncio serve a entrambi: al primo per dare sostanza alla linea di chiusura degli “impegni senza fine” in Medio Oriente, e al secondo per liberarsi dell’immagine di dipendenza dagli Stati Uniti, divenuta scomoda da gennaio 2020, quando il leader iraniano Qassem Soleimani fu ucciso nella capitale irachena. Nel mezzo anche questioni di sicurezza non da poco, considerando i numerosi attacchi alle infrastrutture americane che si sono susseguiti negli ultimi anni. Ma ...

Advertising

GervasioElsa : E chi occuperà il bagno per tutto il volo? #tzvip - avvmacellaro : RT @OmbraRomana: @EnricoMichetti @avvmacellaro Questa credo sia la piaga più grande di Roma. Il mio voto andrà SOLO a chi si occuperà dei r… - OmbraRomana : @EnricoMichetti @avvmacellaro Questa credo sia la piaga più grande di Roma. Il mio voto andrà SOLO a chi si occuper… - pupastrella : RT @vincenzomazzocc: Chi si occuperà degli sfollati nell'immediato ed anche in futuro, non ci sono gare di solidarietà e poca attenzione da… - Marcell78225090 : RT @vincenzomazzocc: Chi si occuperà degli sfollati nell'immediato ed anche in futuro, non ci sono gare di solidarietà e poca attenzione da… -

Ultime Notizie dalla rete : Chi occuperà Estate a Bastia, ecco il programma della settimana ... casa editrice e di distribuzione a livello nazionale, con sede a Bastia Umbra, si occuperà di ... Per chi volesse partecipare al concorso la quota di partecipazione è di 20 euro, comprensiva del pranzo. ...

Referendum sull'eutanasia legale: forse un rischio di inammissibilità c'è ... con consenso di lui " ma resterebbe punibile soltanto chi abbia cagionato la morte di un minorenne,... Nel suo controllo, la Corte si occuperà anche di vagliare questo risultato alla luce dei limiti ...

Jack, ciak si gira: "Il regista? Fondamentale" LA NAZIONE ... casa editrice e di distribuzione a livello nazionale, con sede a Bastia Umbra, sidi ... Pervolesse partecipare al concorso la quota di partecipazione è di 20 euro, comprensiva del pranzo. ...... con consenso di lui " ma resterebbe punibile soltantoabbia cagionato la morte di un minorenne,... Nel suo controllo, la Corte sianche di vagliare questo risultato alla luce dei limiti ...