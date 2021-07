Chi era Maria Angela Guidi Cingolani, la prima donna a entrare nel governo in Italia (Di lunedì 26 luglio 2021) Signor Sindaco, La ringrazio innanzitutto per la sua cortese comunicazione a riguardo della cerimonia odierna, organizzata dal Comune di Palestrina e dall’Associazione dei Comuni Italiani (Anci), in onore di Maria Angela Guidi Cingolani, nominata il 26 luglio di 70 anni fa sottosegretario di Stato all’Industria, con delega all’Artigianato, nel VII governo De Gasperi. Sono lieto lieto d’informarla che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, desidera esprimere mio tramite il più vivo apprezzamento per l’iniziativa, confidando sulla efficacia del ricordo storico e politico che ... Leggi su formiche (Di lunedì 26 luglio 2021) Signor Sindaco, La ringrazio innanzitutto per la sua cortese comunicazione a riguardo della cerimonia odierna, organizzata dal Comune di Palestrina e dall’Associazione dei Comunini (Anci), in onore di, nominata il 26 luglio di 70 anni fa sottosegretario di Stato all’Industria, con delega all’Artigianato, nel VIIDe Gasperi. Sono lieto lieto d’informarla che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, desidera esprimere mio tramite il più vivo apprezzamento per l’iniziativa, confidando sulla efficacia del ricordo storico e politico che ...

