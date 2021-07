“Chi è il nuovo fidanzato”. Mercedesz Henger, l’amore scoppia dopo Lucas Peracchi (Di lunedì 26 luglio 2021) nuovo amore per Mercedesz Henger. La storia con Lucas Peracchi è durata circa 2 anni e a maggio era arrivato l’annuncio della rottura. “Non ne voglio più parlare, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me e Mercedesz è finita”, aveva raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne. Dunque, dopo vari tira e molla, Mercedesz Henger e Lucas Peracchi hanno deciso di mettere una pietra sopra alla loro love story. Stavano insieme dall’estate ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021)amore per. La storia conè durata circa 2 anni e a maggio era arrivato l’annuncio della rottura. “Non ne voglio più parlare, perché non mi piace parlare di ‘ste cose. Non c’è una motivazione valida, purtroppo non si andava d’accordo. Tra me eè finita”, aveva raccontato l’ex tronista di Uomini e Donne. Dunque,vari tira e molla,hanno deciso di mettere una pietra sopra alla loro love story. Stavano insieme dall’estate ...

