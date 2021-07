“Che schifo, ma come puoi”. Nuova bufera su Amanda Knox dopo quello che ha fatto: “È davvero triste” (Di lunedì 26 luglio 2021) Torna Nuovamente alla ribalta nazionale Amanda Knox, la donna americana prima accusata e poi assolta per l’omicidio a Perugia della studentessa Meredith Kercher. Oltre a lei fu dichiarato estraneo all’assassinio anche il fidanzato dell’epoca Raffaele Sollecito. Recentemente lei aveva annunciato di aver purtroppo perso un bambino a causa di un aborto e ha posto il dubbio sul fatto che tutto ciò che le è accaduto anni fa in Italia potesse essere alla base di questo evento decisamente drammatico. Queste le sue parole: “Sono andata in bagno a prendere le pillole e poi mi sono semplicemente sdraiata sul letto e ho aspettato ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 26 luglio 2021) Tornamente alla ribalta nazionale, la donna americana prima accusata e poi assolta per l’omicidio a Perugia della studentessa Meredith Kercher. Oltre a lei fu dichiarato estraneo all’assassinio anche il fidanzato dell’epoca Raffaele Sollecito. Recentemente lei aveva annunciato di aver purtroppo perso un bambino a causa di un aborto e ha posto il dubbio sulche tutto ciò che le è accaduto anni fa in Italia potesse essere alla base di questo evento decisamente drammatico. Queste le sue parole: “Sono andata in bagno a prendere le pillole e poi mi sono semplicemente sdraiata sul letto e ho aspettato ...

Advertising

borghi_claudio : Ma che schifo. - borghi_claudio : In mezzo a tanto schifo una buona notizia anche se purtroppo solo per me. Ho vinto (un pezzo) di una causa pretestu… - insopportabile : Ne usciremo migliori, dicevamo. Ma forse è perché non ne siamo ancora usciti che sembriamo uno schifo, mi sa. - choosethelifee : Mado raga sul serio, onesti al 100 % come vi sembra questa foto? Plzzzz rispondete, anche a dirmi che vi fa schifo - palmieri_toto : @CicciFranchini @BrunoTabacci A perfettamente ragione il signor Tabacci mi fa schifo arrivare al punto di nominarlo… -