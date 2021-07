Che cosa ha detto Marco Travaglio contro Mario Draghi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - "Un figlio di papà". La definizione usata da Marco Travaglio per definire Mario Draghi scatena un fuoco di polemiche che finisce per dividere la maggioranza. Il direttore del Fatto Quotidiano è intervenuto ieri dal palco della festa di Articolo Uno a Bologna: "Mi dispiace dirlo, non capisce un caz... né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Capisce di finanza, ma non esiste l'onniscenza o la scienza infusa". Immediate le reazioni dei partiti che sostengono l'esecutivo. Il senatore Pd Andrea Marcucci sottolinea il passaggio in cui Travaglio definisce Draghi "un curriculum ... Leggi su agi (Di lunedì 26 luglio 2021) AGI - "Un figlio di papà". La definizione usata daper definirescatena un fuoco di polemiche che finisce per dividere la maggioranza. Il direttore del Fatto Quotidiano è intervenuto ieri dal palco della festa di Articolo Uno a Bologna: "Mi dispiace dirlo, non capisce un caz... né di giustizia, né di sociale, né di sanità. Capisce di finanza, ma non esiste l'onniscenza o la scienza infusa". Immediate le reazioni dei partiti che sostengono l'esecutivo. Il senatore Pd Andrea Marcucci sottolinea il passaggio in cuidefinisce"un curriculum ...

