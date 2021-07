(Di lunedì 26 luglio 2021) Per la prima volta dall'inizio della pandemiarivede al ribasso le stime di rischio di default per le. Un quadro in miglioramento rispetto a quanto registrato e ...

Affaritaliani : Cerved Rating Agency: si riduce rischiosità imprese italiane - befgroup : Buone notizie per l' #economia italiana: con la ripresa del #PIL, dell' #export e dei consumi, Cerved Rating Agency… -

askanews

Per la prima volta dall'inizio della pandemiaAgency rivede al ribasso le stime di rischio di default per le imprese italiane. Un quadro in miglioramento rispetto a quanto registrato e previsto nei mesi scorsi, pur rimanendo ancora ...'I risultati economici di Proger per l'esercizio 2020 sono da considerare più che soddisfacenti nonostante l'emergenza Covid, giudizio ribadito daAgency, che sulla base dei risultati ...Milano, (askanews) - Per la prima volta dall'inizio della pandemia Cerved Rating Agency rivede al ribasso le stime di rischio di default per ...L'agenzia di rating italiana Cerved Rating Agency ha mantenuto invariato il rating solicited della cooperativa Nova Coop ad A2.2 ...