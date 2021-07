Certificazione verde Covid - 19: come ottenere il green pass in poche mosse (Di lunedì 26 luglio 2021) Il sito è raggiungibile anche dall'home di Er Salute, il sito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia - Romagna: https://salute.regione.emilia - romagna.it ... Leggi su forlitoday (Di lunedì 26 luglio 2021) Il sito è raggiungibile anche dall'home di Er Salute, il sito del Servizio sanitario regionale dell'Emilia - Romagna: https://salute.regione.emilia - romagna.it ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Green pass obbligatorio, dal 6 agosto, per entrare nei ristoranti al chiuso e consumare al tavolo anche nei bar. Ce… - Joker3Reloaded : RT @Musso___: “Resta che la certificazione verde, almeno per come si è preteso di regolamentare (cioè comprimere) i diritti di chi ne è pri… - Ferrara24ore : Certificazione verde Covid-19: come ottenere il green pass in Emilia-Romagna - italianArtSoc : RT @UffiziGalleries: Musei in sicurezza! Dal #6agosto accesso ai luoghi della cultura, muniti di certificazione verde ?? From August 6th, #G… - MarcoGiordani81 : RT @AeroportidiRoma: Sai cos’è il green pass e come funziona? Scopri tutte le novità sulla certificazione verde Covid-19 sul sito del Minis… -