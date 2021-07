Castel Volturno, sparatoria in noto lido balneare: due giovanissimi feriti da malvivente (Di lunedì 26 luglio 2021) Una festa in discoteca sabato sera è finita in sparatoria a Castel Volturno, lungo il litorale Domizio. Due giovani, una ragazza di 19 anni, e un giovane di 24 anni, sono finiti in ospedale con ferite d’arma da fuoco. Castel Volturno, festa in discoteca finisce in sparatoria: due giovani feriti Come spiega Edizione Caserta, i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 26 luglio 2021) Una festa in discoteca sabato sera è finita in, lungo il litorale Domizio. Due giovani, una ragazza di 19 anni, e un giovane di 24 anni, sono finiti in ospedale con ferite d’arma da fuoco., festa in discoteca finisce in: due giovaniCome spiega Edizione Caserta, i L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ALisimberti : RT @SecolodItalia1: Migranti, la Lamorgese scopre la “bomba Castel Volturno”: «Sono troppi. Vanno rimpatriati» - LuigiLiccardo6 : RT @Napoli_Report: #Fabian e #Ospina salteranno l’amichevole con il #Bayern: sabato sono attesi a Castel Volturno per i test medici. @CorSp… - AnnaritaRivelli : @kisskissnapoli Avrebbe detto la stessa cosa se il ritiro fosse stato di un'altra squadra ??...Se fossi Dela, resterei a Castel Volturno. - SIMONE4ESPOSITO : RT @Napoli_Report: #Fabian e #Ospina salteranno l’amichevole con il #Bayern: sabato sono attesi a Castel Volturno per i test medici. @CorSp… - Napoli_Report : #Fabian e #Ospina salteranno l’amichevole con il #Bayern: sabato sono attesi a Castel Volturno per i test medici. @CorSport -