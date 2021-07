Caso Eni Nigeria | al Csm cominciano le audizioni | sentito il giudice Tremolada

(Di lunedì 26 luglio 2021) Mentre in tutta Italia si moltiplicano le firme dei magistrati a sostegno del pm di Milano Paolo Storari, per il quale il pg della Cassazione Giovanni Salvi ha chiesto al Csm il trasferimento cautelare d’urgenza e il cambio di funzioni per ildei verbali di Piero Amara, le vicenda Eni entra formalmente a Palazzo dei Marescialli. Il Csm ha cominciato ad audire alcuni dei protagonisti della vicenda che ha creato un vero e proprio terremoto al palazzo di Giustizia di Milano A Palazzo dei Marescialli è stato ascoltato anche Marco, presidente del collegio del processo Eni-che assolse i 15 imputati e che in una nota, ...

Ultime Notizie dalla rete : Caso Eni

...mantenere per ora le restrizioni ai viaggi in vigore in seguito ai timori per l'aumento deidi ... con Saipem (+3,72%) seguita a ruota da Tenaris (+2,9%) ed(+2%). Bene il risparmio gestito con ......sul lavoro è avvenuto questa mattina poco prima delle ore 08.00 all'interno della raffineriaa ...la lavoratrice i volontari del'SVS che hanno portato la 65enne in ospedale per le cure delE possibile che, pur nella complessità della situazione, sia chiamato a risponderne così pesantemente in via cautelare?” “I sottoscritti magistrati rappresentano che, esclusa ogni valutazione di merit ...L'iniziativa promossa dal capo dell'Antiterrorismo Alberto Nobili sottoscritta da gran parte delle toghe della procura, ma anche dai gip e da ...