Carrera Cup Italia | a Imola primo trionfo per il bergamasco Leonardo Caglioni

(Di lunedì 26 luglio 2021) È arrivata la prima vittoria per, che aha trionfato nella gara 2 del terzo round. Il 18enne pilota della Ombra Racing era finito nella top-5 di gara 1, accomodandosi in prima fila sulla griglia del pomeriggio e giocandosi il “jolly”, ovvero uno dei due set di Michelin nuove consentiti durante la stagione.è stato autore di una prova praticamente perfetta, tenendosi alle spalle – e resistendo al pressing finale – Marzio Moretti e Ale Giardelli. Per il 18ennesi aprono ora prospettive interessanti anche in ottica di titolo. Perché, se è pur vero che Giardelli ...

Sfortuna e sollievo per Simone Iaquinta a Imola: il racconto del terzo round dellaItalia Weekend sfortunato e sollievo finale: un secondo posto in gara 1 (passato ottavo sub judice), e un incidente da tenere col fiato sospeso in gara 2 (senza conseguenze per i piloti ...La passione per i motori su Sky è sempre accesa . Ferme 'ai box' la Formula 1 e la MotoGP, tra venerdì 23 e domenica 25 luglio , scendono in pista Superbike , DTM , Porsche, CEV e Formula E . C'è n'è davvero per tutti i gusti, dalle due alle quattro ruote, passando per le autovetture elettriche: uno spettacolo tutto da vivere sui canali Sky Sport e in ...L’ultimo ACI Racing Weekend prima della pausa estiva non ha deluso le aspettative all’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Oliver Bearman ...In Porsche Carrera Cup 2021 ad Imola, tanti episodi discutibili nelle due gare. Buone le prove di Venerosi, sfortuna per gli altri ...