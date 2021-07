Carramba | La famiglia Belier o Cavalleria Rusticana? La tv del 27 luglio

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 luglio 2021) Per la prima serata in tv, martedì 27su RaiUno alle 21.25 verrà riproposto “che sorpresa!”, condotto da Raffaella Carrà, in omaggio alla grande conduttrice recentemente scomparsa. Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda “Il Circolo degli Anelli”. A cura di Rai Sport Olimpiadi Tokyo 2020. Condotto da Alessandra De Stefano. Su RaiTre alle 21.20 andrà in scena “”, di Pietro Mascagni La Grande Opera all’Arena di Verona raccontata da Pippo Baudo e Antonio Di Bella Una produzione Raitre, Rai Cultura, Fondazione Arena di Verona, Arena di Verona Da un’idea di Gianmarco Mazzi Scritta con Fabio ...