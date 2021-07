Carpi escluso dai professionisti | “Impugneremo il verdetto presso il TAR del Lazio”

(Di lunedì 26 luglio 2021) Non solo il Chievo, il Collegio di Garanzia del CONI ha bocciato anche il, attualmentedal campionato di Serie C.Come i clivensi, il club biancorosso ha rilasciato il seguente comunicato: “IlFc 1909 prende atto della decisione del Collegio di Garanzia del CONI e annuncia l’intenzione di proseguire l’iter ricorsuale impugnando ilil TAR del. Una decisione motivata dalla volontà di tutelare i propri diritti, ribadendo di aver operato in linea con le normative vigenti al fine di completare l’iscrizione al campionato di Serie C 2021/22”. Foto: ...

Advertising

diavolisempre : RT @NewsTuttoC: Carpi escluso ma già al lavoro per il ricorso al TAR - NewsTuttoC : Carpi escluso ma già al lavoro per il ricorso al TAR - m_freda21 : Finisce l’era delle plusvalenze del #ChievoVerona. Il club escluso dalla #SerieB. Paganese salva. Salutano la Le… - CalcioNapoli24 : - ideaRACatania : ??@carpifc1909 escluso dal campionato di @LegaProOfficial 21/22. #SerieC #Carpi -

Ultime Notizie dalla rete : Carpi escluso

TUTTO mercato WEB

Il Collegio di Garanzia ha respinto il ricorso del Chievo che è cosìdalla Serie B. Giornata importante anche in Serie C. In merito agli altri ricorsi - relativi ...respinti quelli di, ...A breve il comunicato ufficiale del Coni dopo le udienze odierne che hanno interessato anche 5 squadre di Serie C: Paganese,, Casertana, Novara e Sambenedettese (ricorsi tutti respinti eccezion ...LECCE – Il Collegio di Garanzia del CONI ha respinto il ricorso presentato dal Chievo Verona confermando la decisione la decisione del Consiglio della Figc, seguita alla bocciatura della Covisoc, di e ...Ultimo step percorribile, per suddette società, quello della giustizia ordinaria, cui si rivolgerà la società, che ha annunciato ricorso al TAR. Chievo escluso dalla B, ecco chi potrà svincolarsi: da ...