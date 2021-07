Carlo Bonomi è d' accordo | ' Green pass per accedere al luogo di lavoro'

Advertising

globalistIT : - PasqualeCero : @Signor_Pallazzo Carlo Bonomi Riccardo Bassetti Claudio Cerasa Matteo Renzi Michele Boldrin Nome: Il liberista nella neve - rquerze : RT @federicofubini: L’obiettivo Ue di abbattere CO2? «Come si può non condividere il fine. E' ambizioso, ma se ci mettiamo troppa ideologia… - NicchiottiL : RT @AndreaRoventini: Certe dichiarazioni del presidente di Confindustria mi fanno pensare che la bassa produttività e crescita economica it… - mipiace17 : PAROLE SANTE L’ideologia “ecologica” ci rovinerà -

Ultime Notizie dalla rete : Carlo Bonomi

In un'intervista, il presidente di Confindustriaha chiarito il senso della proposta dell'associazione degli industriali, accusata di voler imporre unilateralmente la vaccinazione nelle aziende, sotto minaccia di togliere lavoro e paga ...Il presidente di Federalberghi Bernabò Bocca sposa senza esitazione la linea del numero uno di Confindustria,, che è di ridurre al minimo i fattori di rischio che minacciano la ripresa ...In un’intervista, il presidente di Confindustria Carlo Bonomi ha chiarito il senso della proposta dell’associazione degli industriali, accusata di voler imporre unilateralmente la vaccinazione nelle a ...Il green pass sarà obbligatorio su navi, aerei e treni a lunga percorrenza. Mentre non sarà necessario averlo per prendere ...