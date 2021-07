Carditello Festival, la Bestiale Comedia di Vinicio Capossela nella Reggia (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Il viaggio del Real Sito di Carditello, dopo decenni di abbandono nella Terra dei Fuochi, approda nei gironi danteschi. Il Carditello Festival 2021 è pronto ad ospitare, mercoledì 28 luglio alle ore 21, la tanto attesa Bestiale Comedìa di Vinicio Capossela, celebrando i 700 anni della morte di Dante Alighieri e il riscatto della Reggia borbonica (San Tammaro / Caserta), da sempre linea di confine tra popolo e nobiltà, malaffare e legalità, degrado e bellezza. Il concerto dantesco – unica data in Campania, che anticipa ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 26 luglio 2021) Tempo di lettura: 4 minutiCaserta – Il viaggio del Real Sito di, dopo decenni di abbandonoTerra dei Fuochi, approda nei gironi danteschi. Il2021 è pronto ad ospitare, mercoledì 28 luglio alle ore 21, la tanto attesaComedìa di, celebrando i 700 anni della morte di Dante Alighieri e il riscatto dellaborbonica (San Tammaro / Caserta), da sempre linea di confine tra popolo e nobiltà, malaffare e legalità, degrado e bellezza. Il concerto dantesco – unica data in Campania, che anticipa ...

Carditello Festival, omaggio a Modugno, fiabe e incursioni teatrali Un grande family happening per celebrare, sabato 24 luglio, la rinascita del Real Sito di Carditello – capace di resistere alle ferite del tempo e della criminalità organizzata – con incursioni teatra ...

