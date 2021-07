Cardinals – Chandler Jones vorrebbe lasciare Arizona

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 26 luglio 2021) Isi stanno ritrovando ad affrontare un’improvvisa bufera, per quanto riguarda uno dei top player della loro rosa. Il defensive endavrebbe infatti richiesto alla società di essere ceduto. Una possibile partenza dell’ex Patriots sarebbe un duro colpo per, che dovrà prendere tutte le contromisure per riuscire a trattenere il suo difensore. Perchéha richiesto di essere ceduto?sta entrando nell’ultimo anno del contratto quinquennale che lo ha legato aidal 2016. ...