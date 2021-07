Carceri | incendiate da molotov auto agenti Rebibbia

(Di lunedì 26 luglio 2021) Leprivate di due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Romafemminile sono state bruciate con un lancio dinel parcheggio del penitenziario . ...

Advertising

USPolPen : #CARCERI: Grave atto intimidatorio contro la @penitenziaria a #rebibbia incendiate due auto con #molotov. Istituzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Carceri incendiate

ANSA Nuova Europa

Le auto private di due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Roma Rebibbia femminile sono state bruciate con un lancio di molotov nel parcheggio del penitenziario . ......( SAPPE ) esprime ' solidarietà alle due colleghe ' - proprietarie delle auto- ed ... La Commissione d'indagine Dap voluta dalla Ministra Cartabia su quanto è accaduto nellecon le ...Le auto private di due appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio nel carcere di Roma Rebibbia femminile sono state bruciate con un lancio di molotov nel parcheggio del penitenziario .Mentre nel paese le carceri si incendiano per le proteste dei detenuti, a Termini Imerese l’amministrazione penitenziaria cancella le conquiste sindacali.” Queste parole dei Segretari Regionali della ...